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        Osmaniye'de tıra çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tıra çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 00:08 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:08
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        Osmaniye'de tıra çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tıra çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Fırat Ş. idaresindeki 21 AFA 658 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında seyir halindeki Ahmet G'nin kullandığı 79 ACE 354 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi ve Bahçe'deki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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