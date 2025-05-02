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        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Osmaniye'ye ziyaret

        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:39 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:50
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        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincilerinden Osmaniye'ye ziyaret
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        Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde programa katıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı ile İlçe Müftülüğü tarafından Cemalpaşa Mahalle Camisi'nde program düzenlendi.

        Programa, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincileri Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed, İranlı Alireza Mokari Khorasgani ve Tanzanyalı Ahmed Salumu Mkwewa katıldı.

        İlahilerin ve duaların okunduğu programda, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Programa, İlçe Müftüsü Yakup Etik, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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