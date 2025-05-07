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        Özel gereksinimli depremzede çocuklar spor ve oyunlarla rehabilite ediliyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de yürütülen proje kapsamında özel gereksinimli depremzede 200 çocuk, spor ve oyun terapisiyle rehabilite ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:54
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        Özel gereksinimli depremzede çocuklar spor ve oyunlarla rehabilite ediliyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de yürütülen proje kapsamında özel gereksinimli depremzede 200 çocuk, spor ve oyun terapisiyle rehabilite ediliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Türkiye Özel Sporcular Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı tarafından proje başlatıldı.

        "Depremzede Özel Gereksinimliler İçin Spor ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında psikologlar ve antrenörler eşliğinde çocuklara destek olunmaya çalışılıyor.

        Proje kapsamında, kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde belirlenen özel gereksinimli toplam 200 çocuk, haftanın bir günü evlerinden servislerle alınarak statlara götürülüyor.

        Burada çocuklar, uzman psikologlar ve antrenörler eşliğinde sportif etkinliklere katılıp oyunlar oynayarak hem eğleniyor hem de depremin olumsuz etkilerini atlatmaya çalışıyor.

        - "Çocuklarımızın bu travmayı atlatmalarını sağlayacağız"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, AA muhabirine, projenin özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonu açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında çocukların nisandan bu yana faaliyetlere katıldığını anlatan Çebi, şöyle konuştu:

        "Gençlerimizin hem fiziksel kabiliyetlerinin geliştirilmesi hem de zihinsel anlamda daha sağlıklı düşünebilmeleri için de bu projeyi oldukça önemsiyoruz. Projemizin amaçlarından bir tanesi de gençlerimizin hayata tutunmasını sağlaması. Gençlerimizi, ileriki yıllarda daha sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat sürebilmeleri için sporla rehabilite etmeye çalışıyoruz. Depremzede özel gereksinimli çocuklarımızın sporda, sanatta eğitim alarak en kısa sürede bu travmayı atlatmalarını sağlayacağız."

        - Çocuklar ve veliler projeden memnun

        Uzman psikolog Özlem Sevimli de projenin depremden etkilenen gençlerin güçlendirilmesine yönelik olduğunu belirtti.

        Proje kapsamında çocuklar statta antrenörler eşliğinde faaliyet gerçekleştirirken, kendilerinin de ailelerle görüşme yaptığı anlatan Sevimli, "Velililerle psikososyal görüşmeler yapıyorum. Bunun yanında bireysel, çocukların durumları hakkında bu süreçte neler olduğu, olumlu ya da olumsuz herhangi bir geri dönütleri var mı ona yönelik bilgiler alıyorum." diye konuştu.

        Sevimli, projeyle ilgili hem çocuklardan hem de velilerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

        Antrenör Neslihan Dönen ise 4 ay sürecek projeyle, çocukların kendine güvenlerini tekrar kazandırmak ve onları sosyalleştirmek adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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