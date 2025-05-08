Karatepe Aslantaş yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ortak yürütülen çalışma sonucunda elde edilen başarıdan mutlu olduklarını söyledi.

Müzenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını anımsatan Vali Yılmaz, "Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonuçlandı. UNESCO yürütme kurulunun Paris'te gerçekleştirilen oturumunda alınan kararla Karatepe Aslantaş yazıtları, 'Karatepe Yazıtları' adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz, Karatepe Aslantaş yazıtlarının, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: