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        Osmaniye'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:24
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        Osmaniye'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
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        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Üniversite öğrenci gruplarının öncülüğünde yerleşkedeki kütüphane önünde toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak üniversitenin girişine kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Genç İHH Birim Sorumlusu Serhat Satıcı, Gazze'de insanların son 19 aydır yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

        İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Satıcı, şunları kaydetti:

        "Temel yaşam haklarından mahrum kalan Gazzeli çocuklar, dünyaya gözlerini açtıklarında yıkımla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı. Ablukanın başladığı günden itibaren direnişin sembollerinden biri haline gelen Gazzeli kadınlar, savaşın ortasında bebeklerini, çocuklarını ve yaşamlarını korumak için tarihi mücadele verdi. Ateşkes ilanından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan İsrail, uluslararası yasalara uymaya zorlanmalıdır. Bu işgal derhal durdurulmalıdır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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