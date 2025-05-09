Osmaniye'de zabıta ekiplerince denetim yapıldı

Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Market, kasap ve fırınlarda denetim yapan ekipler, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.