Osmaniye'de zabıta ekiplerince denetim yapıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, fırın, kasap ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri sürüyor.
Market, kasap ve fırınlarda denetim yapan ekipler, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.
Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.
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