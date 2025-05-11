Osmaniye'de Yeşilay gönüllülerinden annelere ziyaret
Osmaniye'de Yeşilay gönüllüleri, yer fıstığı işleme tesisinde çalışan annelere çiçek verdi.
Osmaniye'de Yeşilay gönüllüleri, yer fıstığı işleme tesisinde çalışan annelere çiçek verdi.
Yeşilay Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Bilgiç, yönetim kurulu üyesi Yağmur Çelik ve Yasemin Öztürk ile gönüllüler, yer fıstığı işleme tesislerini ziyaret etti.
Çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutlayan katılımcılar, çiçek verdi.
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