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        Osmaniye'de Yeşilay gönüllülerinden annelere ziyaret

        Osmaniye'de Yeşilay gönüllüleri, yer fıstığı işleme tesisinde çalışan annelere çiçek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:55
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        Osmaniye'de Yeşilay gönüllülerinden annelere ziyaret
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        Osmaniye'de Yeşilay gönüllüleri, yer fıstığı işleme tesisinde çalışan annelere çiçek verdi.

        Yeşilay Şube Kadın Komisyonu Başkanı Tuba Bilgiç, yönetim kurulu üyesi Yağmur Çelik ve Yasemin Öztürk ile gönüllüler, yer fıstığı işleme tesislerini ziyaret etti.

        Çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutlayan katılımcılar, çiçek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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