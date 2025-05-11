Osmaniye'de dereye giren çocuk boğuldu

Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarıyla Karacalar Mahallesi'ndeki mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, iddiaya göre serinlemek için Karaçay Deresi'ne girdi.

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