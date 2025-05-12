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        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:44
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        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 442,86 gram sentetik uyuşturucu, 8,53 gram kokain, 5,88 gram esrar, 0,73 gram eroin, 15 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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