Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 442,86 gram sentetik uyuşturucu, 8,53 gram kokain, 5,88 gram esrar, 0,73 gram eroin, 15 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.