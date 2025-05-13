Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Kentte öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam ve Kırmacılı köylerindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

        Kadirli ilçesinde su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklardaki araçlar mahsur kaldı.

        Yağış nedeniyle Kamil Kara Bulvarı tek yönü ulaşıma kapatıldı, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

        İtfaiye ve belediye ekipleri, mahallelerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, gazetecilere, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla çalışmaları koordineli şekilde sürdürdüklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Annesini dövüp, boğdu
        Annesini dövüp, boğdu
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 şüpheli tu...
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 şüpheli tu...
        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        Osmaniyeli arıcılardan küresel iklim değişikliğine karşı teknolojik önlem
        Osmaniyeli arıcılardan küresel iklim değişikliğine karşı teknolojik önlem
        Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
        Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
        Osmaniye'de dereye giren çocuk boğuldu
        Osmaniye'de dereye giren çocuk boğuldu