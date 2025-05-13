Osmaniye'de annesini boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de tartıştığı annesini darbedip boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'de tartıştığı annesini darbedip boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'taki evlerinde Suriye uyruklu Ali M. (21) ile annesi Nura Zemzem'in (40) tartıştığını duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Zemzem'in darbedildikten sonra boğularak öldürdüğünü belirledi.
Bunun üzerine Ali M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.