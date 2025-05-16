GÜNCELLEME - Osmaniye'de sağanakta derenin taşması sonucu sürüklenen 8 araca ulaşıldı

Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 aracın hepsine ulaşıldı.

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, son aracı Savrun Çayı'nda buldu.

Kepçe yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede, içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

Dere yatağına sürüklenen araçlar, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi.

Kadirli ve bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derenin taşması sonucu Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde de bodrum katları su altında kalan evlerde çalışma gerçekleştiriyor.

Evleri su ve balçık altında kalan vatandaşlar da kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalışıyor.

Mahalle sakinlerinden Songül Pampal, derenin taşması sonucu evinin su altına kaldığını ifade etti.

Sular geldiği anda evinin bahçesine halı koyduğunu anlatan Pampal, "Yukarıdan sel sularının geldiğini söylediler. Bahçenin önüne halı koyduk ama sular bahçe duvarını yıkınca tüm su eve doldu. Benim belimden daha yukarı kadar su vardı. Şu an ev çamur içinde. AFAD'dan gelip tespit yapacaklar." dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Bülbül Deresi taşmıştı. Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu park halindeki araçlar sürüklenmiş, bazı tarım arazileri ve evler su altında kalmıştı.