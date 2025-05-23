Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu

        Osmaniye'de tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde tarlasına gönderdiği tarım işçisi Murat Arı'dan haber alamayan tarla sahibi, arazisini kontrol etti.

        Arı'yı tarlayı sulamak için açılan kanalda hareketsiz yatarken bulan arazi sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Murat Arı'nın cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Nisanda yabancı turist sayısı arttı
        Nisanda yabancı turist sayısı arttı
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin

        Benzer Haberler

        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması...
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin Osmaniye'deki saha uygulaması...
        Sulama için tarlaya gitti, cesedi bulundu
        Sulama için tarlaya gitti, cesedi bulundu
        Osmaniye'de Müzeler Haftası kutlandı
        Osmaniye'de Müzeler Haftası kutlandı
        Osmaniye'de engelli bireylere "Sevgi İzi" uygulaması
        Osmaniye'de engelli bireylere "Sevgi İzi" uygulaması
        Osmaniye'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
        Osmaniye'de bir kişinin parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de öğrencilerle buluştu
        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de öğrencilerle buluştu