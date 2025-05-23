Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Koçlu köyünde, Dede Avluk’un evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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