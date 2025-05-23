Osmaniye'de 26 engelli birey bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Osmaniye'de 26 engelli birey, bir günlüğüne asker oldu.

"Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören için 26 engelli gence, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma personeli eşliğinde yemin eden gençler, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

Vali Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, temsili askerlik yemin töreninin düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu gençlerin bir günlüğüne de olsa yaşadıklarını asla unutmayacaklarına inandığını söyleyen Yılmaz, "Şanlı Türk ordusu her zaman kahramanlığı, ortaya koyduğu cesaret, inanç ve vatan sevgisiyle tarihte silinmez yer edinmiştir. Her Türk gencinin bu şerefli orduya mensup olduğunda duyduğu gurur, onur gerçekten çok büyüktür. Bu onur ve gururunu yaşayan 26 evladımızı yürekten kutluyorum." dedi.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği törende duygusal anlar yaşandı.