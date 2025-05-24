Kadirli'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" sona erdi
Kadirli'de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" final müsabakalarıyla tamamlandı.
Kadirli'de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" final müsabakalarıyla tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe stadyumunda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar tombik, bayrak koşusu, mendil kapmaca ve hedefi vurma gibi oyunları oynadı.
Oyunların finalinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, geleneksel oyunların çocuklara öğretilmesi amacıyla başlattıkları projede büyük mesafe katettiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından oyunlarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödül verildi.
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