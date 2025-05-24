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        Kadirli'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" sona erdi

        Kadirli'de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:06
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        Kadirli'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" sona erdi
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        Kadirli'de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe stadyumunda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar tombik, bayrak koşusu, mendil kapmaca ve hedefi vurma gibi oyunları oynadı.

        Oyunların finalinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, geleneksel oyunların çocuklara öğretilmesi amacıyla başlattıkları projede büyük mesafe katettiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından oyunlarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödül verildi.​​​​​​​

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