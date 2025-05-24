Kadirli'de düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçe stadyumunda gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar tombik, bayrak koşusu, mendil kapmaca ve hedefi vurma gibi oyunları oynadı.

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