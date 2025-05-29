Osmaniye'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı

Hayat boyu öğrenme kurumlarının felsefesinin her zaman eğitim olduğunu belirten Beyoğlu, 18 alanda 131 kurs programı düzenlediklerini kaydetti.

Skeçlerin de sahnelendiği etkinlikte, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkan Vekili Ali Toker tarafından yıl boyunca kurslarda yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

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