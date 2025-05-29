Osmaniye'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek
Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Osmaniye ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Osmaniye ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, geleneksel bisiklet turunun, 1 Haziran Pazar saat 10.30'da Osmaniye Belediyesinin önünde başlayacağını belirtti.
Turun Millet Bahçesi'nde sona ereceğini bildiren Kıbrıslıgil, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
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