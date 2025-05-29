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        Osmaniye'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek

        Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Osmaniye ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:13
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        Osmaniye'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek
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        Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Osmaniye ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Yeşilay Osmaniye Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, geleneksel bisiklet turunun, 1 Haziran Pazar saat 10.30'da Osmaniye Belediyesinin önünde başlayacağını belirtti.

        Turun Millet Bahçesi'nde sona ereceğini bildiren Kıbrıslıgil, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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