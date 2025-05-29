Osmaniye'de Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek

Turun Millet Bahçesi'nde sona ereceğini bildiren Kıbrıslıgil, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Osmaniye ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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