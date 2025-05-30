Osmaniye merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 8 tabanca, 5 tüfek, kurusıkı tabanca, el yapımı tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla silah ve mühimmat satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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