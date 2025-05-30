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        Osmaniye merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:54
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        Osmaniye merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye merkezli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla silah ve mühimmat satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Osmaniye ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 8 tabanca, 5 tüfek, kurusıkı tabanca, el yapımı tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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