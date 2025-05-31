Osmaniye'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Söz konusu dönemde Karacalar A tipi mesire yeri, Olukbaşı A tipi mesire yeri, Kent ormanı, Park orman alanı, Zorkun şenlik tepesi C tipi mesire alanı, Karanlıkdere C tipi mesire alanı, Çiftmazı tabiat parkı, Sumbas-Kokar C tipi mesire alanı, Savrun-Kokar C tipi mesire alanı, Kadirli Taputepesi B tipi mesire alanı, Karatepe-Aslantaş milli parkı haricindeki park ve alanlarda piknik yapılması ve ateş yakılması da yasaklandı.

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