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        Osmaniye'de çıkan yangında 20 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:09 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:09
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        Osmaniye'de çıkan yangında 20 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Çınar köyünde Zeliha Çandar'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü.

        Yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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