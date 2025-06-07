Osmaniye'de çıkan yangında 20 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Çınar köyünde Zeliha Çandar'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü.
Yaklaşık 20 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
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