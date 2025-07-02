Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Osmaniye’de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.
Alibekirli Mahallesinde K.A’ya ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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