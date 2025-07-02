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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:51 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:51
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        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye’de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın söndürüldü.

        Alibekirli Mahallesinde K.A’ya ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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