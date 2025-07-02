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        Osmaniye'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:13
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        Osmaniye'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

        Hükümet Konağı bahçesinde, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

        Grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Yusuf Hazır, yayımlanan karikatürü kınadıklarını belirtti.

        Kutsal değerlere yönelik saygısızlığın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Hazır, şunları kaydetti:

        "İfade özgürlüğü kisvesi altında İslam'a, mukaddesatımıza ve Peygamber Efendimize yapılan alçak saldırılar, sadece kin ve nefret suçu değil, aynı zamanda bu aziz milletin manevi değerlerine, İslam'ın kutsal temellerine ve ümmetin birliğine kast etmektir. Bu toprakların mayasında iman, inanç ve Hz. Muhammed’in izzetli öğretileri vardır. İslam’a ve mukaddesatımıza dil uzatan kirli zihniyetlere karşı ne feragat ederiz ne de susarız. Bu dava, bu millet ve ümmet için bir kırmızı çizgidir. Her türlü iftira ve hakarete karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

        Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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