Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusufizzettin köyü yakınlarında, M.Ö. idaresindeki 80 BD 944 plakalı otomobil ile M.S'nin kullandığı 01 JS 363 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ve F.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan M.Ö, buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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