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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:24 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:24
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kadirli-Sumbas kara yolunun Yusufizzettin köyü yakınlarında, M.Ö. idaresindeki 80 BD 944 plakalı otomobil ile M.S'nin kullandığı 01 JS 363 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve F.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan M.Ö, buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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