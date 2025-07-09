Osmaniye'de aile sağlığı merkezine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'de itfaiye ekibi, aile sağlığı merkezine giren yılanı çıkarıp doğaya bıraktı.
Osmaniye'de itfaiye ekibi, aile sağlığı merkezine giren yılanı çıkarıp doğaya bıraktı.
Merkez Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne yılan girdiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin yakaladığı yılan, doğaya salındı.
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