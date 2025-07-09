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        Osmaniye'de aile sağlığı merkezine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

        Osmaniye'de itfaiye ekibi, aile sağlığı merkezine giren yılanı çıkarıp doğaya bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:52
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        Osmaniye'de aile sağlığı merkezine giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
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        Osmaniye'de itfaiye ekibi, aile sağlığı merkezine giren yılanı çıkarıp doğaya bıraktı.

        Merkez Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki 21 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne yılan girdiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin yakaladığı yılan, doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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