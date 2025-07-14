FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - Gölbaşı'nda şehit olan özel harekatçının ailesinin acısı dinmiyor

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesi, 9 yıldır evlat acısını yaşıyor.

Görev yaptığı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbeciler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan özel harekatçının Osmaniye'de yaşayan annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki'nin acısı dinmiyor.

Şehit ailesi, evlat hasretini yetim kalan torunları Gökhan (15) ve Emir Hamza (11) ile ilgilenerek gidermeye çalışıyor.

Anne Nuriye Karacatilki, AA muhabirine, aradan geçen yıllara rağmen acısının hafiflemediğini söyledi.

Oğlunun şehadetinin ardından vatandaşların yanlarında olduğunu belirten Karacatilki, "Oğlumdan Allah bin kere razı olsun. Kendisi gitti arkasında bin kardeş bıraktı. Kuzumun cennette köşkleri olsun. Allah tüm şehitlerimize cenneti nasip etsin inşallah." dedi.

Karacatilki, torunlarının artık "baba" diyememesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Kuzumun kokusu da sesi de yok, çok zor geliyor. Yine de sağ olsun iki torun verdi bana. Ben de onları seviyor, kokluyorum. Bu biraz teselli oluyor ama birisi 'baba' dediğinde içim yanıyor." diye konuştu.