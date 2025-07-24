Osmaniye'de orman yangını şehitleri için mevlit okutuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için mevlit programı düzenlendi.

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