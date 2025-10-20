Osmaniye'de asfalt silindirinde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde asfalt silindirinde çıkan yangın söndürüldü.
Çamiçi köyü yakınlarındaki şantiyede kullanılan silindir, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
