Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de asfalt silindirinde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde asfalt silindirinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de asfalt silindirinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde asfalt silindirinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çamiçi köyü yakınlarındaki şantiyede kullanılan silindir, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Osmaniye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
        Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Osmaniye'de "change araç" operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de "change araç" operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı