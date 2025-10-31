Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Depremzede öğrenciler, bina dışından hasar tespiti yapabilen cihaz üzerinde çalışıyor

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde ilkokul öğrencileri, binaya girmeden hasar tespiti imkanı sunabilen yapay zeka destekli cihaz üzerinde çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede öğrenciler, bina dışından hasar tespiti yapabilen cihaz üzerinde çalışıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde ilkokul öğrencileri, binaya girmeden hasar tespiti imkanı sunabilen yapay zeka destekli cihaz üzerinde çalışıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Toprakkale Mehmet Cevlani Önal İlkokulu 4. sınıf öğrencileri İbrahim Karataşlı, Esila Cennet Atakan, Batuhan Uyduran ve Sümeyra Tok'un evleri hasar gördü.

        Öğrenciler, can güvenliğini düşünerek, afetlerden etkilenen binalara girilmeden hasar durumunu tespit edebilen cihaz geliştirmek istedi.

        Bu kapsamda 4 öğrenci, sınıf öğretmenleri Osman Soylu ve Mehmet Bolat'ın danışmanlığında proje hazırladı.

        Öğretmenlerinin de desteğiyle yaklaşık 6 aylık çalışma sonucunda öğrenciler, "Fotokolon" ismini verdikleri cihaz tasarladı.

        Öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka destekli "Fotokolon", İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nın Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik Kategorisi'nde 3'üncülük ve en iyi sunum ödüllerine layık görüldü.

        Öğrencilerden Sümeyra Tok, AA muhabirine, tasarladıkları cihazla herhangi bir sarsıntı sonrası binanın taşıyıcı kolonlarını görecek şekilde yerleştirilen kameralarla fotoğraf çekip, yapay zeka aracılığıyla hasar durumunu tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

        Projeleriyle bina içerisine girmeden hasar tespitini mümkün kılmayı amaçladıklarını anlatan Tok, "Depremde hasar gören bina sayısı çok olduğu için bazı binaların hasar tespiti gecikti. Biz de buna bir çözüm bulmak için bu projeyi geliştirdik." dedi.

        İbrahim Karataşlı da projelerinin TEKNOFEST'te ödül almasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

        Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, TEKNOFEST'ten ödülle dönen öğrencileri tebrik ederek, onlara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

        Proje danışmanı öğretmen Osman Soylu da depremden etkilenen çocuklarla hazırladıkları projelerinin TEKNOFEST'te iki ödül almasının gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Haraç isteyip, iş yeri kurşunlayan 7 şüpheli yakalandı
        Haraç isteyip, iş yeri kurşunlayan 7 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
        Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
        Osmaniye'de duyarlı sürücüler, itfaiyeye koridor oluşturdu
        Osmaniye'de duyarlı sürücüler, itfaiyeye koridor oluşturdu
        Osmaniye'de yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de yol kenarındaki çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de 7 yaşındaki çocuk ağabeyinin oynadığı tüfeğin kazara ateş almas...
        Osmaniye'de 7 yaşındaki çocuk ağabeyinin oynadığı tüfeğin kazara ateş almas...
        Kadirli ilçesinde kadınlar belediye kursunda sepet örmeyi öğreniyor
        Kadirli ilçesinde kadınlar belediye kursunda sepet örmeyi öğreniyor