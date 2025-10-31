Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisi ödüllendirildi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran banka güvenlik görevlisine plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:31 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:31
        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran banka güvenlik görevlisine plaket verildi.

        Bir bankanın Kadirli şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nadir Tunç, şubeye gelen bir vatandaşın telefon yoluyla dolandırılmak üzere olduğunu anlayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle vatandaş dolandırılmaktan kurtarıldı.

        Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, bankaya gelerek duyarlılığından dolayı güvenlik görevlisi Tunç'a plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

