Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de öğrenciler tarihi caminin avlusunda kitap okudu

        Osmaniye'de "Kitaplarla Büyüyorum Projesi" kapsamında 1800 yıllık tarihi Ala Camisi avlusunda kitap okuma etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de öğrenciler tarihi caminin avlusunda kitap okudu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de "Kitaplarla Büyüyorum Projesi" kapsamında 1800 yıllık tarihi Ala Camisi avlusunda kitap okuma etkinliği düzenledi.

        Kadirli Mustafa Konaklı Ortaokulu öğrencileri, okulda başlattıkları proje kapsamında cami avlusunda bir araya geldi.

        Cami avlusunda kitap okuyan öğrencilere Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu da eşlik etti.

        Kaymakam Dolu, burada yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisi ödüllend...
        Osmaniye'de vatandaşı dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisi ödüllend...
        Kısa boyluların karşılaştığı zorlukları tasarladıkları mobil oyunda anlatıy...
        Kısa boyluların karşılaştığı zorlukları tasarladıkları mobil oyunda anlatıy...
        Depremzede öğrenciler, bina dışından hasar tespiti yapabilen cihaz üzerinde...
        Depremzede öğrenciler, bina dışından hasar tespiti yapabilen cihaz üzerinde...
        Haraç isteyip, iş yeri kurşunlayan 7 şüpheli yakalandı
        Haraç isteyip, iş yeri kurşunlayan 7 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
        Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
        Osmaniye'de duyarlı sürücüler, itfaiyeye koridor oluşturdu
        Osmaniye'de duyarlı sürücüler, itfaiyeye koridor oluşturdu