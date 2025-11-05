Osmaniye'de yol kenarına devrilen otomobildeki anne ile çocuğu yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, devrilen otomobildeki anne ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.
Meryem H. idaresindeki 80 AGT 168 plakalı otomobil, Gümüş köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Meryem H. ile 5 yaşındaki çocuğu itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
