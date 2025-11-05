Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de yol kenarına devrilen otomobildeki anne ile çocuğu yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, devrilen otomobildeki anne ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:57
        Osmaniye'de yol kenarına devrilen otomobildeki anne ile çocuğu yaralandı
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, devrilen otomobildeki anne ile 5 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Meryem H. idaresindeki 80 AGT 168 plakalı otomobil, Gümüş köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Meryem H. ile 5 yaşındaki çocuğu itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

