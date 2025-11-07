Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Çebi, Kadirli'de incelemelerde bulundu
Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi, Kadirli'deki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
Çebi, Kadirli Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı ile yüzme havuzu, şehir stadyumu ve su sporları merkezini ziyaret etti.
Tesislerdeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Çebi, Çebi, "Osmaniye ve ilçelerindeki tesislerimizde olumsuzlukları gidermek ve yeni tesisler kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
