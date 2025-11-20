Sumbas'ta jeneratör çalan 3 zanlı yakalandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde binalardan 4 jeneratör çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaömerli Mahallesi'nde 6 Kasım'da binalardan 4 jeneratör çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlıkları 4 zanlının gerçekleştirdiğini belirledi.
Operasyonla şüphelilerden T.G, S.C.A. ve H.A'yı gözaltına alan ekipler, adreslerde de çalıntı 2 jeneratörü ele geçirdi.
Jeneratörler, yapılan incelemenin ardından sahiplerine teslim edildi.
Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
