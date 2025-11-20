Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sumbas'ta jeneratör çalan 3 zanlı yakalandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde binalardan 4 jeneratör çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:31
        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde binalardan 4 jeneratör çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaömerli Mahallesi'nde 6 Kasım'da binalardan 4 jeneratör çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlıkları 4 zanlının gerçekleştirdiğini belirledi.

        Operasyonla şüphelilerden T.G, S.C.A. ve H.A'yı gözaltına alan ekipler, adreslerde de çalıntı 2 jeneratörü ele geçirdi.

        Jeneratörler, yapılan incelemenin ardından sahiplerine teslim edildi.

        Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

