Telefonda anlattığı Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran sağlık personeli ödüllendirildi

Osmaniye'de boğazına sakız kaçan engelli çocuğun yakınlarına telefonda Heimlich manevrasını nasıl uygulayacaklarını anlatıp sağlık sorununu gideren 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli Hilal Görür'e başarı belgesi verildi.

Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan engelli H.G.Y'nin boğazına sakız kaçması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Çağrıya cevap veren acil tıp teknisyeni Hilal Görür, telefonda hasta yakınına Heimlich manevrasını nasıl uygulayacağını anlatarak çocuğun boğazındaki sakızın çıkarılmasına yardımcı oldu.

Vali Erdinç Yılmaz, makamında ağırladığı Görür'e başarı belgesi verdi.

Görür'ü tebrik eden Yılmaz, "Bir personelin görevini heyecanla, bilinçli, profesyonel yapması bu kadar önemli ve kıymetli. Hilal personelimiz bizi gururlandı, hepimiz çok mutlu olduk. Kendisini yürekten kutluyorum." dedi.

Görevini yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Görür de "Heimlich manevrasını tarif ettiğim hasta yakını soğukkanlılığını koruyup söylediğim müdahaleleri adım adım gerçekleştirdi. Bu sayede engelli vatandaşımızın boğazına kaçan sakızı bir an önce çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.