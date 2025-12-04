Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı

        Osmaniye'de, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:42
        Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı
        Osmaniye'de, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazının tanıtımı yapıldı.

        İl Ambulans Servisi Başhekimliğince "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

        Uzman sağlık personeli tarafından standı ziyaret edenlere ani kalp durmalarında kullanılan OED şok cihazıyla ilgili bilgi verildi.

        Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de acil durumlarda saniyelerin bile kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

