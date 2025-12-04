Osmaniye'de ani kalp durmalarına karşı kullanılan şok cihazı tanıtıldı

Osmaniye'de, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazının tanıtımı yapıldı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğince "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

Uzman sağlık personeli tarafından standı ziyaret edenlere ani kalp durmalarında kullanılan OED şok cihazıyla ilgili bilgi verildi.

Standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de acil durumlarda saniyelerin bile kritik öneme sahip olduğunu belirtti.