Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ahırı yıkılan küçükbaş yetiştiricisi devlet desteğiyle üretime döndü

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ahırındaki 5 keçisi telef olan 40 yaşındaki Adem Arslan, devlet desteğiyle yeni küçükbaşlarına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ahırı yıkılan küçükbaş yetiştiricisi devlet desteğiyle üretime döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ahırındaki 5 keçisi telef olan 40 yaşındaki Adem Arslan, devlet desteğiyle yeni küçükbaşlarına kavuştu.

        Yukarıkarderesi köyünde 15 yıldır küçükbaş yetiştiriciliği yapan evli ve 4 çocuk babası Arslan, 6 Şubat 2023'teki depreme evinde yakalandı.

        Ailesiyle dışarı çıkmayı başaran Arslan'ın evi ağır hasar aldı, yıkılan ahırındaki 5 keçisi telef oldu.

        Arslan'ın yeniden üretime dönmesi için Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü devreye girdi.

        Müdürlük ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında temin edilen 5 keçiyi afetzede hayvancıya ulaştırdı.

        Destek kapsamında Arslan'ın yıkılan ahırının yerine 200 metrekarelik çadır ahır kuruldu.

        - "Allah devletimizden razı olsun"

        Adem Arslan, AA muhabirine, afetin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zararını incelediğini söyledi.

        Ekiplere teşekkür eden Arslan, "Telef olan hayvanların yerine yenisini verdiler, yıkılan ahırın yerine güzel bir çadır kurdular. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdem Saçmalıoğlu da Bakanlığın depremzede zarar gören üreticiyi destekleyerek yanında olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de şiddetli yağışla birlikte yolda göçük yaşandı
        Osmaniye'de şiddetli yağışla birlikte yolda göçük yaşandı
        Osmaniye'de savrulan otomobilin aydınlatma direği ve bir otomobile çarpma a...
        Osmaniye'de savrulan otomobilin aydınlatma direği ve bir otomobile çarpma a...
        Otomobil, refüje ve bir otomobile çarptı: 2 yaralı
        Otomobil, refüje ve bir otomobile çarptı: 2 yaralı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Savrulan araçlar aydınlatma dir...
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Savrulan araçlar aydınlatma dir...
        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil, Osmaniye'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil, Osmaniye'de konuştu: