        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de savrulan otomobilin aydınlatma direği ve bir otomobile çarpma anı kamerada

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolü kaybeden otomobilin önce aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 23:36 Güncelleme: 30.01.2026 - 23:36
        Osmaniye'de savrulan otomobilin aydınlatma direği ve bir otomobile çarpma anı kamerada
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolü kaybeden otomobilin önce aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 33 HK 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan otomobilin savrularak aydınlatma direğine ve otomobile çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

