Osmaniye'de savrulan otomobilin aydınlatma direği ve bir otomobile çarpma anı kamerada

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolü kaybeden otomobilin önce aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 33 HK 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otomobilin savrularak aydınlatma direğine ve otomobile çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.