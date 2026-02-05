Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde depremde hayatını kaybedenler anıldı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ), 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.





Karacaoğlan yerleşkesindeki Şehitler Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



OKÜ Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun ile akademisyen ve üniversite personelinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Rektör Uzun, burada yaptığı açıklamada, 15 çalışanlarını kaybettikleri 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.





Program anıta karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.



