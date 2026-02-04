Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Hardallık köyünde, plakaları henüz öğrenilemeyen F.E. idaresindeki otomobil ile N.E. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.E. ile minibüsteki işçilerden V.E. ve F.F. sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.E, buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Sumbas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sumbas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 12 bin 557 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi
        Osmaniye'de 12 bin 557 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi
        Osmaniye'de 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara
        Osmaniye'de 6 Şubat'ta eğitime bir gün ara
        Osmaniye'de depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        Osmaniye'de depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı...
        'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ailesini kaybeden Nil'e babaan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ailesini kaybeden Nil'e babaan...