Osmaniye'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Hardallık köyünde, plakaları henüz öğrenilemeyen F.E. idaresindeki otomobil ile N.E. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.E. ile minibüsteki işçilerden V.E. ve F.F. sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.E, buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
