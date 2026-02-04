Sumbas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Adem Yükselir (40) idaresindeki 80 ABM 232 plakalı otomobil ile Çağatay İspir (30) yönetimindeki 80 AGB 718 plakalı otomobil, Döğenli Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Kadir Yükselir (15) ve Elif İspir (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Sumbas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.