        Osmaniye Haberleri

        Sumbas'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:17
        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Adem Yükselir (40) idaresindeki 80 ABM 232 plakalı otomobil ile Çağatay İspir (30) yönetimindeki 80 AGB 718 plakalı otomobil, Döğenli Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Kadir Yükselir (15) ve Elif İspir (29) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları Sumbas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

