Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda çuvallar içinde 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

