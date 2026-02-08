Habertürk
        Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajında 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki iki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 23:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:47
        
        

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada bagajda çuvallar içinde 36 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

