        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

        Giriş: 11.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:16
        Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

        Kadirli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

        İşletmelerin hijyen standartlarına uyumunu ve ruhsat bilgilerini inceleyen ekipler, ürünlerin gramajını ve fiyatını kontrol etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Halk sağlığını korumak ve hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Kadirli'mizde güven, sağlık ve huzur için sahadayız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

