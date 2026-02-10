Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:10 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

        Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, dönemin askerlerine ait eşyalar ve savaşta kullanılan mühimmat yer aldı.

        Sergiyi gezen ziyaretçiler, inceledikleri eserler hakkında bilgi aldı.

        Müze sorumlusu Ali Murat Kalegil, AA muhabirine, öğrencilerin sergiye ilgi gösterdiğini söyledi.

        Gezici müze sayesinde her yıl çok sayıda kişiye ulaştıklarını belirten Kalegil, "Türkiye'yi üçüncü kez dolaşıyoruz. Çanakkale'ye gelemeyen ve orayı görme imkanı olamayanlara bu imkanı sağlıyoruz. Müzede, Çanakkale'nin tarihi ve önemini anlatmak üzere 1500 malzeme var. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgisi bizleri mutlu etti." dedi.

        Müzeyi gezen öğrencilerden Oğuzhan Avar da "Müzeyle atalarımızın nasıl savaştığını ve kazandığını gördük." ifadesini kullandı.

        Gezici müze sergisi, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
        Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı
        Boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı kendi uyguladığı Heimlich manevrasıyla...
        Boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı kendi uyguladığı Heimlich manevrasıyla...
        Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutund...
        Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutund...
        Osmaniye'de devrilen TIR, alev alev yandı
        Osmaniye'de devrilen TIR, alev alev yandı
        Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonet yan yattı: 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobille çarpışan kamyonet yan yattı: 2 yaralı
        Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı