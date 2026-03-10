Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 24 fişek, 15 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 263 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 15 zanlıyı gözaltına aldı.

