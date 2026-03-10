Canlı
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 10.03.2026 - 12:04
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek, 24 fişek, 15 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 263 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 15 zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

