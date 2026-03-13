Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de motosikletleriyle yarış yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşanlara ceza kesildi

        Osmaniye'de motosikletleriyle yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü ile bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 kişiye toplam 430 bin 719 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de motosikletleriyle yarış yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşanlara ceza kesildi

        Osmaniye'de motosikletleriyle yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü ile bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 kişiye toplam 430 bin 719 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda motosikletleriyle yarış yaptığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

        Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen motosiklet sürücüleri M.Ç. (36) ve M.S. (27) ile yarış anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 kişi yakalandı.

        Ekipler, 6 kişiye toplam 430 bin 719 lira ceza kesti, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konulan M.Ç'nin motosikleti de trafikten 2 ay men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Sosyal medyada paylaşılan yarış pahalıya patladı: 430 bin TL ceza
        Sosyal medyada paylaşılan yarış pahalıya patladı: 430 bin TL ceza
        Adana Orman Bölge Müdürü Etli, Osmaniye'de iftar programına katıldı
        Adana Orman Bölge Müdürü Etli, Osmaniye'de iftar programına katıldı
        Osmaniye'de öğrencilerden İstiklal Marşı'nın kabulüne anlamlı etkinlik
        Osmaniye'de öğrencilerden İstiklal Marşı'nın kabulüne anlamlı etkinlik
        Ocak ayının en başarılı narkotik köpeği "Jardi" oldu
        Ocak ayının en başarılı narkotik köpeği "Jardi" oldu
        Kadirli'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Kadirli'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
        Osmaniye'de çiftçiye ayçiçeği tohumu desteği
        Osmaniye'de çiftçiye ayçiçeği tohumu desteği