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Amatör Spor Haftası Atletizm Yarışları yapıldı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 714 Ekim tarihleri arasında her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası 81 ilde eş zamanlı yapıldı.

Amatör Spor Haftası Atletizm Yarışları yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 714 Ekim tarihleri arasında her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası 81 ilde eş zamanlı yapıldı.
Amatör Spor Haftası programları kapsamında Osmaniye’de düzenlenen "Atletizm yarışları" Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bağlı 7 Ocak Stadında gerçekleştirildi. 6 kategoride 185 sporcunun katıldığı atletizm yarışlarında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu atletizm müsabakalarında dereceye girenlere madalyaları verildi.
Osmaniye’de atletizm, ragbi, softbol, voleybol, basketbol, satranç gibi farklı branşlarda spor faaliyetleri düzenlediklerini belirten Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Amatör Spor Haftasında 7’den 70’e herkes spor yapıyor. Amacımız herkesi spora yönlendirmek, spora teşvik etmek, farkındalık oluşturmaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız spor faaliyetlerinin gelişmesi açısından son yıllarda gerek tesis gerekse tesisleşme açısından her türlü desteği vermektedir; bizlerde bunun kullanımını sizlere sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız" diye konuştu.

OSMANİYE

10 Ekim 2019 Perşembe

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