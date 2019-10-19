Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını ...

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öfkeli baba, okulda oğluyla tartışıp birbirlerinin üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti.

Oğluyla tartışan 9 yaşındaki çocuğu yumrukla dövdü Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öfkeli baba, okulda oğluyla tartışıp birbirlerinin üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşında ki K.A. nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. adlı öğrenci teneffüste su atarak kaçtı. Daha sonra iki çocuk tartışmaya başladı. Okul çıkışında evleri okul güzergahında olan H.E.nin evlerinin önünden geçen K.A. üzerine su atan H.E.’yi evin önünde babasıyla birlikte görünce yanlarına gidip H.E’yi babasına şikayet etmek istedi. İddiaya göre, bu duruma öfkelenen baba kendisine çocuğunu şikayet eden ve sesini yükselten 9 yaşında ki K.E.’yi evin içine çekerek yumruk vurup yere düşürdü. Kendisini döven A.E.’nin elinden zor kurtulup eve giden küçük çocuk olup biteni ailesine anlattı.
Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A.nın ailesi polise başvurarak A.E.’den şikayetçi oldu.
Oğlunu döven adamın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyen küçük çocuğun annesi Yasemin Ateş, “Okuldan arkadaşı ile şakalaşıp arkadaşı su fışkırtıyor üzerine ve kovalaşıyorlar. Diğer çocuğun evleri okul yolunda zaten. Oğlum da çocuğu ailesine şikayet etmek istiyor. Durumu anlatayım diye. Babasına durumu anlatıyor babası da ne var bunda diyor. Sonra oğlum el hareketi de yaptı diyor. Oğlum sesini yükseltince bu sefer çocuğumu içeri çekip yumruk vurup yere düşürüyor. Yerde de tekmelemeye başlıyor. Sonra adamın karısı zor durduruyor adamı. Ben bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum” dedi. Küçük çocuğun dedesi Mehmet Karaoğlan ise “ Okulda ki arkadaşı ile birlikte torunum şakalaşmış. Çocukların okul çıkışında tartıştığı çocuğun babası tarafından evine çağrılıp torunum darp edilmiş durumda. Ben aile bakanının bu durumla ilgilenmesini özellikle istiyorum” dedi.
Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 yaşındaki çocuğu eve çağırıp dövdüğü iddia edilen A.E. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OSMANİYE

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Emzirmek kadını meme kanserinden korur'
YEREL HABERLER 'Emzirmek kadını meme kanserinden korur'
SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemeleri buldu
YEREL HABERLER Jandarma köpeği 'Bube' toprağa gömülü PKK malzemeleri ...
Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu
YEREL HABERLER Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu
Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup Osmaniye'de ilkokul öğrencileri yazdıkları mektuplar ile birlikte paketledikleri yer fıstığı ve lokumu PTT aracılığı ile Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderdi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu ...
Cemile öğretmen kaza kurbanı
YEREL HABERLER Cemile öğretmen kaza kurbanı
Lösemi hastası Fatma Naz için 'Donör ol, umut ol' kampanyası
YEREL HABERLER Lösemi hastası Fatma Naz için 'Donör ol, umut ol' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X