Osmaniye'de petrol hırsızlarına suçüstü Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol çalarken yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde petrol hattından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nohut köyü Hacıalma mevkisinde BatmanDörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndan hırsızlık yapan M.E., S.K. ve F.K'yi suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 230 metre basınca dayanıklı hortum ve 2 adet vana ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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