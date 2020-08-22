Osmaniye Akçataş köyünde orman yangını

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Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS(Osmaniye),(DHA)OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi Akçataş köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa

sürede kontrol altına alındı.

Osmaniye ilçesine bağlı, Adana'nın Kozan ilçesi sınırına yakın Akçataş köyündeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Kadirli, Sumbas, Kozan ve Orman İşletme Şeflikleri ile Adana İtfaiyesi'ne ait ekipler, müdahale etti. 2 helikopterin de havadan söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evlerdeki vatandaşlar tahliye edilirken, yanan ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-08-22 17:17:31



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